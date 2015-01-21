Основные правила ресторанного этикета: как правильно себя вести в кафе и ресторанах? Чего следует избегать?

Что бы там не говорили о скучности и чопорности правил этикета, знать их нужно каждому. А чтобы не остаться голодными и чувствовать себя уверенно на «званном обеде», узнаем, что такое «ресторанный этикет» и «с чем его едят».

Для кого-то это покажется неожиданностью, но ресторанный этикет начинается у дверей самого заведения. Это первое правило, которое незамедлительно нужно взять на заметку.

Евгения Сахарова, специалист по этикету:

Если, например, пара входит в ресторан, и женщина открывает дверь, мы пропускам даму. Но затем первым заходит мужчина к метродателю или главному официанту этого заведения и спрашивает о наличии свободных мест. Он отодвигает стул, помогает даме сесть, если это не делает официант.

Не знаете, куда деть руки во время обеда? Всё очень просто. Они должны еле касаться стола и ни в коем случае не облокачивайтесь. Сидим ровно, не запрокидываем ногу за ногу.

«Девушка! Официант!» - такие обращения к официанту не приемлемы. Чтобы обратить внимание официанта на ваш столик, достаточно поворота головы, взгляда и улыбки.

Некоторые женщины наводят «марафет» прямо во время обеда. Не надо этого делать!

Евгения Сахарова, специалист по этикету:

Если прическа с распущенными волосами, волос длинный... Да, конечно, это красиво! Но подумайте чисто логически, если вы склонитесь над тарелкой супа, куда наши прекрасные локоны попадут? Конечно, они будут в супе! Поэтому когда мы заходим в ресторан, отправляемся в дамскую комнату, чтобы прибрать волос. Чтобы они не мешали нам во время еды.

Разговаривать по телефону за столом не позволительно. Если же вам всё же необходимо принять важный звонок, следует извиниться, затем отлучиться на несколько минут. Причем приносить извинения необходимо дважды: когда встаем из-за стола, и по возращению.

Если приходит пара. И это не деловая ситуация, а «светская». Дама рассказывает мужчине, что она желает, советуется либо с мужчиной, либо с официантом, и мужчина делает заказ за двоих.

При сервировке многие теряются, когда видят перед собой тканевую салфетку. Бояться нечего. Достаточно ее просто развернуть и положить на колени. Ни в коем случае не заправляйте салфетку за воротник. Это считается дурным тоном.

При заказе блюд, возникает вопрос: какими приборами пользоваться в первую очередь, ведь их на вашем столе лежит несколько. Здесь правило очень простое: вы идёте от краев к центру.

Закончилась трапеза и наступает деликатный момент: чаевые.

Евгения Сахарова, специалист по этикету:

Стандартная сумма - 10% от чека. Если вам не понравилась еда, обслуживание было не очень хорошим. Чаевые всё же стоит оставить всё равно. Пускай это будет меньше, 50 % от чека, но вы просто будете знать, что вы в это заведение больше не вернётесь. Если эта пара, то тот, кто пригласил, тот и платит. Парень пригласил девушку в ресторан - платит он.

Обедая в ресторане, проявите уважение к окружающим, чтобы вашему любимому человеку не было за вас стыдно.

Правила этикета пригодятся в любом случае. А соблюдая их нюансы, помните главное: от еды нужно получать удовольствие.