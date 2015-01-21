Журналист, телеведущий Лев Новоженов: Дома отдыхаю от телевизора, слушаю радио!

Лев Юрьевич, а Вы по утрам смотрите телевизионные программы?

Лев Новоженов, журналист, телеведущий:

Нет! Видимо потому, что я работаю на телевидении и дома хочется от него отдохнуть, поэтому я слушаю радио.

А как Вы начинаете свое утро? Может быть, оно начинается с каких-нибудь ритуалов?

Лев Новоженов, журналист, телеведущий:

Это зависит от того, что мне предстоит сделать. Если нужно ехать сниматься (это бывает не каждый день), то вставать приходится чрезвычайно рано, потому что дорога обычно занимает очень много времени. Но на всякий случай, чтобы не опоздать, я за три часа обычно заранее продумываю маршрут. А ритуал - это обязательно чашечка кофе.

Ваша мудрость, открытость, бесконечное чувство юмора сделали Вас популярным не только в России, но и на всём советском пространстве. Интересно: это Ваш телевизионный образ, или же состояние души?

Лев Новоженов, журналист, телеведущий:

Чтобы быть закрытым, нужно делать над собой усилие. Оттуда и эта открытость. Ведь моя открытость происходит от чувства лени. Мне проще рассуждать и говорить о вещах так, как оно есть на самом деле. Насчет юмора. Когда-то давным-давно я это избрал своей профессией. Таким способом я зарабатывал себе на хлеб. Писал для эстрады, выступал с эстрадой, писал монологи для известных советских артистов, был заведующим отдела сатиры и юмора газеты «Московский комсомолец», участвовал в передаче «Вокруг света», получал различные премии…

Вы, наверное, исключение из правил, потому что в кадр попали в 46 лет. Вы так долго шли к своей мечте, или это дело случая?

Лев Новоженов, журналист, телеведущий:

Нет. Я никогда не мечтал работать на телевидении. Телевидение - это всё же место для людей молодых, быстрых, шустрых. Мне просто предложили работать на телевидении, я не напрашивался.

Помните тот первый эфир?

Лев Новоженов, журналист, телеведущий:

Конечно. Это как первая любовь. Это был страх. Трепет. Выглядел я чрезвычайно жалко, когда я на себя посмотрел. Но авторитетные товарищи меня успокоили. И руководитель канала сказал: «Видел бы ты первый выпуск программы «Вести». Это меня утешило.

Вы мне интересны не только как журналист, но и как человек. Можно Вас спросить: какие три достоинства?

Лев Новоженов, журналист, телеведущий:

Я очень добрый, красивый и очень умный.

Хотелось бы услышать: «Я хороший муж, отец и дедушка». Это так?

Лев Новоженов, журналист, телеведущий:

Я бы это сказал, если бы рядом со мной не было бы образцового примера «бабушки» -моей жены. Она настолько хорошая бабушка, что мои достоинства как дедушки просто бледнеют.

Несколько пожеланий нашим телезрителям…

Лев Новоженов, журналист, телеведущий:

Совсем не радует погода: холодно, светает рано. Но главное, чтобы светало в душе. Этот свет никогда не угасал и всегда согревал вас и ваших близких.