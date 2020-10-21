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Сергей Сивец проведёт личный приём граждан

21 октября 2020 06:41
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Новости Беларуси. Практика личных приемов граждан продолжается в Беларуси. 21 октября на связи Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Сивец проведёт личный приём граждан-1

Вникать в проблемы белорусов будет председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Попасть к нему на личную беседу можно с 10:00 до 13:00 по предварительной записи.  

Отметим, такое общение представители власти поддерживают не один год. Это дополнительная возможность для чиновников узнать, какие проблемы волнуют граждан, а также оценить работу по их решению.  

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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