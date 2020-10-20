«Сахарная свёкла – дама очень капризная». Как в Горецком районе собирают рекордные урожаи?

Новости Беларуси. Аграрии Горецкого района бьют рекорды по урожайности сахарной свеклы. В некоторых хозяйствах она достигает 700 центнеров с гектара при средней по области 410, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А ведь 10 лет назад климат и могилевские суглинки считались неподходящими для этой капризной культуры. Местные агрономы вывели формулу успеха. Как извлечь выгоду, и кто благодаря свекле оказался в Египте, в материале Юлии Мычки.

Общаемся между коллегами, переписываемся в Viber, фотографии пересылаем. Ну, вот все, кто присылал, – лучше, чем в Горках, свеклы нет в Горецком районе.

Валерий Гатицкий бороздит свекольные ряды уже не первый год. Дело это тонкое и требует сноровки. И если техника сделает хоть крохотный шаг в сторону, вместо урожая получится свекольный салат. Хорошо, что стройность рядов сегодня можно доверить технике.

Валерий Гатицкий, механизатор предприятия «Агротехуслуга»:

Самое главное – словить ряды на комбайне. Есть в комбайне еще такая штука, как пилот. Главное его запустить в ряды, а там он сам делает всю работу.

В «сладкий» сезон механизаторам приходится работать в две смены, и даже ночью техника на полях не затихает. Урожай действительно солидный. В хозяйстве «Коптевская Нива» урожайность достигает 700 центнеров с гектара, когда средняя по области – 410. А ведь 10 лет назад казалось, что ни климат, ни почва не позволят корнеплоду стать сладким.

Елена Мачульская, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству Горецкого райисполкома:

Вы знаете, сахарная свекла – дама очень капризная, но мы ее возделываем уже 10 лет в нашем районе и нашли, так скажем, пути к ее сердцу. Мы стараемся в любых условиях полностью соблюдать всю технологию. То есть делаем все, что ей необходимо, своевременно, в срок и качественно.

Что именно нужно свекле, хорошо понимает главный агроном местного сельхозпредприятия Виктория Якушева. В последние годы на полях стали активно использовать органику, и такой подход почти на 30 % увеличил урожайность. А хороший результат – это не только достойная зарплата.

Виктория Якушева, главный агроном сельхозпредприятия «Коптевская Нива»:

В прошлом году за выращенный урожай от хозяйства я получила премию, которой мне хватило на путевку в Египет.

Сахарная свекла – одна из самых рентабельных культур. Заработать на ней можно приличные деньги. Например, эта свекла отправится на Городейский сахарный комбинат.

Юлия Мычка, корреспондент:

При низких температурах свекла перестает расти, зато набирается сахаристости, а ведь для свеклы это главный показатель качества. Чем слаще корнеплод, тем он дороже.

Убрать свеклу – это только полдела. Отправить ее заказчику – вот что из-за погоды вызывает определенные трудности.

Михаил Аникеев, главный агроном сельхозпредприятия «Горы»:

Каждый день отгружаем 1 100 тонн свеклы, это где-то 18 вагонов в день. Пока погода стоит, хотим успеть убрать с полей всю свеклу.