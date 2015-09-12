«Спокойно, чисто, красиво, супер!» Что думают о Минске иностранцы и почему их тянет в белорусскую столицу

День Минска в Милане будем считать европейской презентацией европейской столицы. Сегодня ведь никто не поспорит, что Минск не только не уступает многим европейским городам, но выигрышно смотрится в сравнении с ними.

И не только в праздничные дни, такие как сегодня. 12 сентября – День города, 948 лет с момента первого упоминания о Минске в «Повести временных лет». Десятки праздничных мероприятий проходят под девизом «Мой родны Мінск, ты – сэрца Беларусі!»

Добрый след оставляет Минск в сердцах не только минчан, но и гостей столицы. В этом могла убедиться наш специальный корреспондент Татьяна Ревизоре.

День рождения – день особый. Как для человека, так и для города. Минску – 948. И 12 сентября он, нестареющий душой, принимает поздравления. Традиционно есть куда сходить и на что посмотреть: концерты под открытым небом, спортивные турниры, выставки-ярмарки, фейверк-шоу. При этом праздник с улиц и проспектов не уйдет и 13 сентября. Впрочем, даже в осенние будни шарма имениннику не занимать.

У каждой столицы есть свое лицо. Что касается Минска, его фишка в некой многоликости. Для кого-то Минск – это проспект Независимости. Монументальное величие и теплое чувство ностальгии. Кто-то, напротив, выберет модерн. Это футуристические спортивные объекты, статусные бизнес-центр и пятизвездочные гостиницы. А кого-то так тянет в места, пропитанные историей. Но главное – тянет в сам Минск. Такой разный, но такой особенный.

Александр Гордон, режиссер, актер, телеведущий:

Я в Минск ехал из аэропорта, я ехал, такси останавливалось и я смотрел: урны стоят. Я хотел хотя бы бычок возле урны найти. Не удалось. Минск – это один из самых больших, свободных, просторных и чистых городов на земле из всех, что я видел.

Особого отношения к Минску Александр Гордон не скрывает и в новом проекте телеканала СТВ «Простые вопросы». То, что белорусская столица обладает особым магнетизмом – факт, доказанный миллионами людей, которые, побывав здесь, мечтают вернуться сюда снова. Ведь кто знает, куда приведут дороги судьбы.

Его родина – за океаном, но настоящий дом Джон Росмэн нашел в самом сердце Европы.

Джон Росмэн, велоакивист:

То, что Минск такой чистый и порядочный город, это уже легендарно. Все понимают это. И это действительно так.

Джон Росмэн родился в Нью-Йорке, закончил Йельский университет. Казалось бы, и американская мечта не за горами. Но в начале 90-ых Джон покидает США, долгое время живет в России, а после останавливается в белорусской столице.

В Минске Джон седьмой год. Здесь его хорошо знают как велоактивиста. И, действительно, с двухколесным другом он не расстается практически никогда. Наверное, именно поэтому на многое в городе он смотрит сквозь велопризму.

Джон Росмэн, велоакивист:

Условия для велосипедистов здесь намного лучше, потому что здесь можно везде ездить и не пересекаться с автомобильным движением. А в Нью-Йорке все намного теснее.

Даниэль Крутцинна, управляющий партнер консалтинговой компании:

Я еще помню, в 1995 году возле Немецкого образовательного центра было большое поле. Там сегодня «московский квартал», там сегодня вообще большие новые жилые массивы, торговая инфраструктура. Город на самом деле прилично вырос.

Восемь лет назад Минск стал вторым домом и для немца Даниэля. Здесь он работает в сфере консалтинга. Сегодня в его бизнес-истории сделки, которые измеряются в сотнях миллионов долларов. Впрочем, не работой единой. Даниэль не скрывает: в Минске привлекают не только возможности.

Даниэль Крутцинна, управляющий партнер консалтинговой компании:

По сравнению со многими западными городами удобно для жизни. Именно из-за отсутствия пробок, из-за инфраструктуры, из-за безопасности. Чувствуется определенная прочность в обществе. И, наверное, определенная ориентированность государства поддержать общественную инфраструктуру, где не только хорошо то, что в частных руках. Эту традиция, на мой взгляд, нужно обязательно сохранить.

Цзюань Чжан, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Здесь я в первый раз гуляю. Но после этого раза я чувствую, что как будто была во всей Европе, потому что здесь такая улица, похожая на немецкие, французские.

Это была любовь с первого взгляда. В Минск китаянка Цзюань приехала учиться на врача. Сейчас девушка уже на пятом курсе медицинского. Для нее Минск – это город открытий. Здесь она научилась кататься на коньках, начала заниматься борьбой и полюбила белорусские драники.

Цзюань Чжан, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Я считаю себя минчанкой, чувствую внутри это.

Каждый из наших героев когда-то открыл свой Минск. Мы же попросили описать его всего парой слов.

Джон Росмэн, велоакивист:

Открытое пространство, огромный потенциал и просто хорошее место для жизни.

Даниэль Крутцинна, управляющий па ртнер консалтинговой компании:

Это советское прошлое, которое хорошо интегрируется с нынешним временем.

Цзюань Чжан, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Спокойно, чисто, красиво, супер!