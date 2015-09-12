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Как местная власть реагирует на проблемы людей в Жлобине?

12 сентября 2015 17:22
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Телефонные звонки сегодня не умолкали в кабинетах городских, районных и областных администраций. Во всех уголках страны  свои вопросы и проблемы белорусы адресовали напрямую представителям местной власти. Так, жители Жлобина сообщили, что беспокоятся о нарушенном в связи с заменой теплотрассы благоустройстве города. Новые тротуары, газоны и малые архитектурные формы, установленные к фестивалю тружеников села «Дожинки» всего пару лет назад, сейчас частично демонтированы.  Свои опасения горожане высказали, позвонив на телефон прямой линии райисполкома. Благоустраивать территорию начнут, не дожидаясь окончания основных работ по замене теплотрассы, на каждом участке по мере готовности.

За время проведения прямых линий, в Жлобине выработали простую стратегию: решать проблему в минимальные сроки. Например, на выполнение просьбы пенсионера из пригорода оборудовать остановочный павильон подходящей лавочкой ушло всего несколько дней.

# общество # Местная власть # Андрей Барановский

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