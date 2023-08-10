В Беларуси продолжается жатва: уже убрано более 4,5 млн тонн зерна нового урожая

Новости Беларуси. Жатва в Беларуси идет ускоренными темпами. На утро 10 августа аграрии заложили в закрома республики 4,525 миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без малого 62 % от общей площади полей с зерновыми колосовыми, зернобобовыми и рапсом (без кукурузы, гречихи, проса) уже убраны.
Что касается статистики, данные Минсельхозпрода следующие: зерновых намолочено 3 миллиона 617 тысяч тонн, рапса – 908,1 тысячи тонн. Площадей с масленичной культурой обработано 320 тысяч гектаров. Это почти 97,5 %. Средняя урожайность – 28,3 центнера с гектара. Лен вытереблен на 33,4 тысячи гектаров, что составляет без малого 77 % от уборочной площади.