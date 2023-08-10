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Фирменный стиль. Создатели символики Игр вдохновились творчеством белорусской художницы-примитивистки

10 августа 2023 07:13
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Новости Беларуси. Яркая символика Игр точно запомнится всем! На пресс-конференции в Белорусском государственном университете физической культуры рассказали об истории создания фирменного стиля форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фирменный стиль. Создатели символики Игр вдохновились творчеством белорусской художницы-примитивистки-1

Главное здесь – тесная связь с культурой и историей нашей страны. Создатели вдохновились творчеством белорусской художницы-примитивистки, мастерицы ковров ручной работы Алены Киш.

Фирменный стиль. Создатели символики Игр вдохновились творчеством белорусской художницы-примитивистки-4

Евгений Залесский, начальник главного управления планирования и организационной работы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Символика создана для того, чтобы она была узнаваемой. Узнаваемой среди населения нашей страны, а также гостей. Чтобы, видя один из трех элементов либо услышав наш слоган, люди сразу ассоциировали это с мультиспортивным мероприятием под названием II Игры стран СНГ.

Фирменный стиль. Создатели символики Игр вдохновились творчеством белорусской художницы-примитивистки-7

Основой логотипа стала восьмиконечная звезда, расцветающая цветком василька. Также присутствуют лепестки, выполненные в цветах государственного флага Беларуси. В сочетании с черным, желтым и синим они насыщают образы участников Игр.

# Игры стран СНГ # общество # Евгений Залесский # Фотофакт

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