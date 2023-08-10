Фирменный стиль. Создатели символики Игр вдохновились творчеством белорусской художницы-примитивистки

Новости Беларуси. Яркая символика Игр точно запомнится всем! На пресс-конференции в Белорусском государственном университете физической культуры рассказали об истории создания фирменного стиля форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Залесский, начальник главного управления планирования и организационной работы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Символика создана для того, чтобы она была узнаваемой. Узнаваемой среди населения нашей страны, а также гостей. Чтобы, видя один из трех элементов либо услышав наш слоган, люди сразу ассоциировали это с мультиспортивным мероприятием под названием II Игры стран СНГ.