Фирменный стиль. Создатели символики Игр вдохновились творчеством белорусской художницы-примитивистки

Новости Беларуси. Яркая символика Игр точно запомнится всем! На пресс-конференции в Белорусском государственном университете физической культуры рассказали об истории создания фирменного стиля форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Яркая символика Игр точно запомнится всем! На пресс-конференции в Белорусском государственном университете физической культуры рассказали об истории создания фирменного стиля форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное здесь – тесная связь с культурой и историей нашей страны. Создатели вдохновились творчеством белорусской художницы-примитивистки, мастерицы ковров ручной работы Алены Киш.
Евгений Залесский, начальник главного управления планирования и организационной работы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Символика создана для того, чтобы она была узнаваемой. Узнаваемой среди населения нашей страны, а также гостей. Чтобы, видя один из трех элементов либо услышав наш слоган, люди сразу ассоциировали это с мультиспортивным мероприятием под названием II Игры стран СНГ.
Основой логотипа стала восьмиконечная звезда, расцветающая цветком василька. Также присутствуют лепестки, выполненные в цветах государственного флага Беларуси. В сочетании с черным, желтым и синим они насыщают образы участников Игр.