Прямой эфир

«Оскар» из корма для собак создала гродненская художница и посвятила Леонардо ди Каприо

25 февраля 2016 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юлия Болбат продолжает удивлять. Художница на днях завершила работу над «Оскаром». Статуэтка сделана из корма для собак и посвящена она голливудскому актеру Леонардо ди Каприо.

Юлия отмечает: Леонардо, конечно, великий актер, но не стоит забывать о том, с каким трепетом он относится к животным.

Напомним, актер – активный защитник экологии и животного мира.

«Я сделал всё, что хотел, и умудрился сохранить голову на плечах!» – 10 высказываний Леонардо Ди Каприо о жизни и творчестве в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

«Оскар» из корма для собак создала гродненская художница и посвятила Леонардо ди Каприо -1

25-летняя художница в который раз представляет на суд общественности оригинальные работы. Портрет Джона Леннона из пищевой соли девушка презентовала в январе. Юлия убеждена, что творчество легендарных The Beatles будет всегда актуальным. И соль при создании картины в качестве основного «ингредиента» Юлия выбрала неслучайно: минерал считается символом жизненной энергии.

С другими невероятными работами Юлии можно познакомиться здесь

# общество # Фотофакт # Картины # Юлия Болбат

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Садовников, mobile-разработчик, специалист по информационной безопасности на СТВ
25 февраля 2016 08:14

Сергей Садовников, mobile-разработчик, специалист по информационной безопасности на СТВ

Могут ли заставить работать мать, лишенную родительских прав, которая забыла о сыне на 12 лет и имеет неоплаченный долг перед государством?
25 февраля 2016 08:13

Могут ли заставить работать мать, лишенную родительских прав, которая забыла о сыне на 12 лет и имеет неоплаченный долг перед государством?

Как доказать отцовство, чтобы иметь право на воспитание ребенка после так называемого гражданского брака
25 февраля 2016 07:47

Как доказать отцовство, чтобы иметь право на воспитание ребенка после так называемого гражданского брака