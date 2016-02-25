«Оскар» из корма для собак создала гродненская художница и посвятила Леонардо ди Каприо

Новости Беларуси. Юлия Болбат продолжает удивлять. Художница на днях завершила работу над «Оскаром». Статуэтка сделана из корма для собак и посвящена она голливудскому актеру Леонардо ди Каприо.
Юлия отмечает: Леонардо, конечно, великий актер, но не стоит забывать о том, с каким трепетом он относится к животным.
Напомним, актер – активный защитник экологии и животного мира.
«Я сделал всё, что хотел, и умудрился сохранить голову на плечах!» – 10 высказываний Леонардо Ди Каприо о жизни и творчестве в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».