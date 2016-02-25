Сергей Садовников, mobile-разработчик, специалист по информационной безопасности на СТВ

Чем шире используется какая-либо технология из области компьютеров и связей, тем больше вероятность того, что она станет предметом интереса хакеров. Именно так произошло с мобильными телефонами. В частности, со смартфонами, которые сейчас пользуются популярностью.

О мобильной безопасности и о том, что волнует большинство белорусов мы поговорим с гостем программы. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Садовников, mobile-разработчик, специалист по информационной безопасности.