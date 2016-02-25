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Сергей Садовников, mobile-разработчик, специалист по информационной безопасности на СТВ

25 февраля 2016 08:14
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Чем шире используется какая-либо технология из области компьютеров и связей, тем больше вероятность того, что она станет предметом интереса хакеров. Именно так произошло с мобильными телефонами. В частности, со смартфонами, которые сейчас пользуются популярностью.

О мобильной безопасности и о том, что волнует большинство белорусов мы поговорим с гостем программы. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Садовников, mobile-разработчик, специалист по информационной безопасности.

# общество # It-технологии # Фотофакт # Сергей Садовников

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