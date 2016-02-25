Как доказать отцовство, чтобы иметь право на воспитание ребенка после так называемого гражданского брака

Известно, что брак — причина разводов. Последние, к сожалению, всегда по живому режут судьбы детей. Ольга Пискарева, корреспондент программы «Добро пожаловаться!», поведает о мужской недальновидности и женской коварности.

Минчанин Станислав Филиппович и в страшном сне не мог представить, что однажды лишится самого дорого в жизни — маленькой дочери. Полгода мужчина пытался узнать где она и что с ней...

Когда отчаяние достигло апогея, на помощь пришли юристы, а окончательно расставили все точки над и генетики.

Станислав Филиппович:

С Натальей мы прожили 4 года в гражданском браке. У нас родилась дочь Софья. Когда мы решили с гражданской супругой расстаться, обсудили, что я буду продолжать воспитывать дочь, помогать. Так продолжалось, пока ребенок не пошел в школу. С этого момента резко все изменилось.

Новая жизнь, новый мужчина, новый папа — такое решение приняла Наталья. И когда вышла замуж, постаралась вычеркнуть родного отца из жизни дочки.

Станислав Филиппович:

Поскольку наш брак не был зарегистрирован, в свидетельстве о рождении ребенка моя фамилия в графе «отец» не была записана. Этим моментом пользовалась, чтобы ограничить меня в общении с моей дочерью.

И действительно, если бы дочь носила фамилию отца, таких вопросов бы не возникло. Закон одинаково защищает права обоих родителей.

Виктория Осипова, адвокат:

Если мать препятствует общению со своим ребенком человеку, который записан отцом ребенка в свидетельстве о рождении ребенка, это является нарушением прав человека, который записан отцом.

Он в этом случае имеет право обратиться в суд с иском об определении порядка участия в воспитании ребенка.

Однако Станиславу еще предстояло доказать суду, что именно он является биологическим отцом Софьи. Мать ребенка это категорически отрицала.

Генетики отмечают, что рост количества запросов на подтверждение отцовства объясняется ростом гражданских браков.

Станислав Филиппович:

Мною было подано заявление в суд на установление отцовства. После нескольких судебных заседаний, было вынесено постановление об экспертизе ДНК и был назначен срок.

Считается, что первый тест на отцовство провела Гера, жена громовержца Зевса. Заподозрив, что фиванская царица Алкмена родила Геракла от ее мужа, она подбросила в детскую колыбельку двух змей. Младенец задушил гадов. Так мог поступить лишь потомок Зевса. Сейчас экспертиза ДНК − универсальный ключ, безошибочно открывающий тайны отцовства.

Николай Кузуб, заместитель начальника отдела генетических экспертиз:

Беларусь достаточно далеко оторвалась даже от России в плане возможностей ДНК-анализов, доступности правоохранительным органам, гражданам. В целом лаборатории оснащены современной техникой, роботизированные станции.

В Беларуси − настоящий бум на ДНК-анализы. Нагрузка на государственный комитет судмедэкспертизы возросла на столько, что было решено открыть подразделения во всех областных центрах Беларуси. Тест на измену из судебной экзотики стал бытовым эпизодом.

Николай Кузуб, заместитель начальника отдела генетических экспертиз:

Сроки исследований до 30 дней. Обязательно исследование образцов слюны и крови.

Специалисты утверждают, причины, по которым граждане обращаются за ДНК-экспертизой самые разнообразные и вполне понятны: случаи раздела наследства, установление материнства при домашних родах для получения метрики, алименты.

Но иногда случаются такие истории, что впору писать сценарий для фильмов.

Николай Кузуб, заместитель начальника отдела генетических экспертиз:

Самая курьезная ситуация была, когда у одной женщины родились дети-двойняшки, которые оказались от разных отцов.

Тем временем расшифровка ДНК превратилась из научного открытия в прибыльный бизнес. Мы насчитали как минимум четыре частные клиники, где проводят подобные тесты. Медкоммерсанты заверяют, тест можно провести, используя расческу или ложку, которой пользовался ребенок. Абсолютно анонимно и достоверно. Впрочем, результаты такого исследования генетики со стажем ставят под сомнение, а юристы и вовсе отрицают фактическую ценность результатов, полученных подобным путем.

Виктория Осипова, адвокат:

Сам факт обращения отца в экспертную организацию с просьбой проверки генетической связи его со своим ребенком, не нарушает ничьих прав. Однако сведения, которые он получает при проведении такой экспертизы, вряд ли будут являться доказательством в суде. Суд не может проверить в данном случае, какой биологический материал был предоставлен для проведения данных тестов.

В процессе судебного разбирательства Станиславу была назначена самостоятельная судебно-медицинская экспертиза — так называемая генно-дактилоскопическая.

Станислав Филиппович:

Поскольку моя дочь — полная моя копия, не было никакой необходимости делать тест. Но это было осознанное решение, поскольку это был единственный путь, чтобы видеться с моим ребенком.

Тест ДНК подтвердил отцовство мужчины, тем самым поставив жирную точку в этой совсем не детской истории.

Всем известный кодекс Наполеона гласит: муж всегда является отцом детей своей жены. То есть, если бы эта история случилась в 19 веке, то отцом Софии автоматически стал бы муж мамы. Станислав сделал выводы. И в настоящее время он официально женат и счастлив. С чем мы его и поздравляем! Всем же остальным гражданским супругам пусть эта история станет наглядным уроком.