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Портрет Фрэнка Синатры из корма для собак создала гродненская художница

11 декабря 2015 17:20
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Новости Беларуси. Портрет Фрэнка Синатры из корма для собак. Такую композицию создала гродненская художница. Таким образом девушка переосмыслила направление в современном искусстве под названием фуд-арт — изготовление картин из еды. И сделала произведение из корма для животных.

Повода для необычного проекта два. Во-первых, автор решила напомнить про 100-летний юбилей великого артиста. Во-вторых, привлечь внимание к дворовым кошкам и собакам. Портрет художница планирует выставить на благотворительный аукцион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юлия Болбат, художник:
Любому нормальному человеку не безразличны животные. Например, мама всегда подкармливает всех бездомных животных, у нее во дворе куча кошек уже таких лощенных, которых она вырастила. Наверное, показала мне пример. С детства я сопереживаю бездомным животным.

Все вырученные деньги художница передаст гродненскому пункту временного содержания бездомных животных. Как известно, спасти их можно только в течение пяти суток.

# общество # Картины # Юлия Болбат

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