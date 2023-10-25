Ощущение спокойствия и безопасности. Почему женщина нуждается в особой поддержке после рождения ребёнка?
В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
На самом деле в нашей стране делается много для популяризации отцовства. С 2020 года в Трудовом кодексе была закреплена новая норма, которая предоставляет новоиспеченным отцам дополнительный двухнедельный отпуск, чтобы папы становились ближе к детям. Как вы думаете, Павел, нужна такая популяризация отцовства на уровне прямо законодательном?
Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Конечно, нужна. Опять же, это вопросы нашей государственной политики. То есть это показывает то, что государство никогда не остается в стороне. И показывает, что семья и дети – это основа, и они находятся под защитой государства. Если обратим внимание на Конституцию нашу, когда проходил референдум, то вносились изменения. Там есть такая статья, что браком признается союз между женщиной и мужчиной, и одновременно находится под защитой материнство и отцовство. То есть это тот показатель, что наше государство идет в правильном направлении. Допустим, опять же из своего опыта исхожу: этот отпуск важен, потому что я видел по своей жене, как ей было приятно, когда она после рождения ребенка видит заботу мужа.
Денис Северов, магистр психологии:
Женщина в момент беременности и после родов находится в одной из самых уязвимых позиций, в одном из самых уязвимых состояний, которые можно только представить. Поэтому в этот момент для мужчины очень важно и ценно давать это ощущение спокойствия, безопасности для того, чтобы тот стресс, который она переживала и переживает был как можно меньше.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Павел, вы как считаете, в Беларуси у нас квота нормальная или, может быть, стоит ее расширить?
Наталья Надольская:
Я напомню, у нас две недели.
Павел Латкович:
14 дней – это не декретный отпуск, не отпуск по уходу за ребенком. Это социальный отпуск. Отцы тоже могут им [декретным отпуском – прим. ред.] воспользоваться, то есть по обоюдному согласию определиться.
Сергей Парчевский:
То есть все равно мы движемся – у нас тенденция к тому, чтобы эти дни увеличились.
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