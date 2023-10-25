Ощущение спокойствия и безопасности. Почему женщина нуждается в особой поддержке после рождения ребёнка?

В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

На самом деле в нашей стране делается много для популяризации отцовства. С 2020 года в Трудовом кодексе была закреплена новая норма, которая предоставляет новоиспеченным отцам дополнительный двухнедельный отпуск, чтобы папы становились ближе к детям. Как вы думаете, Павел, нужна такая популяризация отцовства на уровне прямо законодательном?

Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Конечно, нужна. Опять же, это вопросы нашей государственной политики. То есть это показывает то, что государство никогда не остается в стороне. И показывает, что семья и дети – это основа, и они находятся под защитой государства. Если обратим внимание на Конституцию нашу, когда проходил референдум, то вносились изменения. Там есть такая статья, что браком признается союз между женщиной и мужчиной, и одновременно находится под защитой материнство и отцовство. То есть это тот показатель, что наше государство идет в правильном направлении. Допустим, опять же из своего опыта исхожу: этот отпуск важен, потому что я видел по своей жене, как ей было приятно, когда она после рождения ребенка видит заботу мужа.