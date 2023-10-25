Готовка, уборка и стирка. Белорус рассказал, как был в декретном отпуске

В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы позволили себе уйти в декрет?

Сергей Михайлов, координатор социального развития Гильдии отцов, был в декретном полтора года:

Да, я позволил, был в декретном полтора года. Жена вышла на работу. Во-первых, психологический отдых получила раньше, чем через три года. Я снял с нее много обязанностей, которые, я считаю, что мужчина не только может выполнять, а еще и должен – это, допустим, готовка, уборка и та же самая стирка. Тем более в наш век высоких технологий это делается не руками, а приборами. Так что, почему бы нет, почему бы не пойти? Во-вторых, еще общение с ребенком. Чем больше общаешься, тем больше ты его узнаешь, он тебя узнает. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вы как считаете, для ребенка в его самом начале жизненного пути какое воспитание важнее больше – материнское внимание и воспитание или отцовское?