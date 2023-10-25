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Готовка, уборка и стирка. Белорус рассказал, как был в декретном отпуске

25 октября 2023 19:32
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В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы позволили себе уйти в декрет?

Готовка, уборка и стирка. Белорус рассказал, как был в декретном отпуске-1

Сергей Михайлов, координатор социального развития Гильдии отцов, был в декретном полтора года:
Да, я позволил, был в декретном полтора года. Жена вышла на работу. Во-первых, психологический отдых получила раньше, чем через три года. Я снял с нее много обязанностей, которые, я считаю, что мужчина не только может выполнять, а еще и должен – это, допустим, готовка, уборка и та же самая стирка. Тем более в наш век высоких технологий это делается не руками, а приборами. Так что, почему бы нет, почему бы не пойти? Во-вторых, еще общение с ребенком. Чем больше общаешься, тем больше ты его узнаешь, он тебя узнает.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Вы как считаете, для ребенка в его самом начале жизненного пути какое воспитание важнее больше – материнское внимание и воспитание или отцовское?

Готовка, уборка и стирка. Белорус рассказал, как был в декретном отпуске-4

Сергей Михайлов:
Я считаю, что оба родителя должны одновременно задействованы быть.

Сергей Парчевский:
Все равно вы же, если в декретном отпуске полтора года на протяжении восьми часов, пока, возможно, восемь часов ваша супруга на работе, с ним находились. Он же все равно больше видит вас.

Сергей Михайлов:
Но до этого полтора года была жена в отпуске, и он увидел то и то, ему было с чем сравнивать. Причем выходные дни-то мы все вместе.

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# Дети и родители # общество # Наталья Надольская # Сергей Парчевский # Фотофакт

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