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Новые стандарты красоты: модели 90-60-90 или «плюс сайз»?

11 августа 2017 08:01
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Как вы уже знаете, друзья, на днях в  Австралии разразился модный скандал- там поругались противники и приверженцы моделей size+.  Скандал начался после того, как девушки разных комплекций появились на показе новой коллекции купальников. Одни говорили, что женщины имеют право быть разными, а другие считали, что выпускать на подиум полных моделей – это значит потворствовать нездоровому образу жизни.

Нам стало очень интересно, как у нас в стране относятся к этому вопросу. Подробнее – директор-художественный руководитель Национальной школы красоты  Елена Троицкая и специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты, преподаватель дефиле, обладательница титула «Мисс-Беларусь-2008» Ольга Хижинкова.

# общество # Мода в Беларуси # Фотофакт # Ольга Хижинкова

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