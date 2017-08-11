Новые стандарты красоты: модели 90-60-90 или «плюс сайз»?

Как вы уже знаете, друзья, на днях в Австралии разразился модный скандал- там поругались противники и приверженцы моделей size+. Скандал начался после того, как девушки разных комплекций появились на показе новой коллекции купальников. Одни говорили, что женщины имеют право быть разными, а другие считали, что выпускать на подиум полных моделей – это значит потворствовать нездоровому образу жизни.

Нам стало очень интересно, как у нас в стране относятся к этому вопросу. Подробнее – директор-художественный руководитель Национальной школы красоты Елена Троицкая и специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты, преподаватель дефиле, обладательница титула «Мисс-Беларусь-2008» Ольга Хижинкова.