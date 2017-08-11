Белорусы заняли 2 место в конкурсе «Полевая кухня» на Международных армейских играх

Новости Беларуси. Белорусские военные вновь подтверждают высокий профессионализм на Международных армейских играх. В этот раз свое мастерство наши военнослужащие продемонстрировали в вопросах кулинарных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсе «Полевая кухня» они заняли 2 место. В этом виде белорусская команда принимала участие впервые и показала высокий уровень подготовки поваров и пекарей, умелое приготовление разнообразных блюд в полевых условиях и даже умение действовать самостоятельно в составе команды.