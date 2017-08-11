Белорусы заняли 2 место в конкурсе «Полевая кухня» на Международных армейских играх
Новости Беларуси. Белорусские военные вновь подтверждают высокий профессионализм на Международных армейских играх. В этот раз свое мастерство наши военнослужащие продемонстрировали в вопросах кулинарных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конкурсе «Полевая кухня» они заняли 2 место. В этом виде белорусская команда принимала участие впервые и показала высокий уровень подготовки поваров и пекарей, умелое приготовление разнообразных блюд в полевых условиях и даже умение действовать самостоятельно в составе команды.
Сергей Прокопеня, пекарь:
Мы делали свои блюда, пекли каравай, пирог с яблоками. «Мара» – самая белорусская булочка (это мечта, получается). Говорят, что в этом году выпечка даже лучше, чем в прошлом.
Армейские игры по традиции собирают военнослужащих из многих государств. В 2017 году участие в состязаниях принимают команды из 28 стран. Это лучшие из лучших, кто по праву считается элитой вооруженных сил. Игры проходят на территории 5 стран, в том числе и в Беларуси. Наши военные уже показали высокий класс в танковом биатлоне, соревнованиях кинологов, дисциплинах «Чистое небо» и «Снайперский рубеж».