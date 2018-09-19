Как сотрудник может расторгнуть контракт досрочно: 5 причин и что делать, если работодатель против
Контрактная форма найма работников широко распространена в настоящее время, но чтобы расторгнуть контракт должны иметь место определённые обстоятельства. По общему правилу, контракт, как и иной срочный трудовой договор прекращается с истечением его срока, в том числе, они могут быть расторгнуты по соглашению сторон.
Дмитрий Тарасов, адвокат:
Если после истечения срока действия контракта ни одна из сторон: ни работник, ни наниматель не заявят о его прекращении, трудовые отношения фактически продолжатся, тогда контракт превращается в бессрочный договор.
Досрочно расторгнуть контракт работники имеют право в случае нарушения нанимателем законодательства о труде или при наличии уважительных причин: болезни или инвалидности, изменения места жительства или ухода за больными членами семьи.
Дмитрий Тарасов:
Достаточно одного из перечисленных оснований, чтобы у работника было право требовать расторжения контракта.
Но если между работниками и нанимателем возник спор об уважительности причин, препятствующих выполнению работы, работник может обратиться с иском в суд.
Дмитрий Тарасов:
Такие иски не облагаются государственной пошлиной. До вынесения судом решения о расторжении трудового договора работник не должен прекращать своей работы, иначе наниматель может уволить его за нарушение трудовой дисциплины.
Прежде чем предпринимать действия к расторжению трудового договора:
Дмитрий Тарасов:
Работнику необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Департамент государственной инспекции труда либо в профсоюз, и только после получения заключения от этих органов написать заявление об увольнении.
Если уполномоченными государственными органами установлен факт нарушения нанимателем законодательства о труде, невыплатой или несвоевременной выплатой заработной платы:
Дмитрий Тарасов:
Необеспечение условий труда.
И наниматель уклоняется от увольнения работника по этим основаниям:
Дмитрий Тарасов:
Работнику полагается выплата минимальной компенсации в размере трёх средних заработных плат.