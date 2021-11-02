Подарок ко дню рождения получил ВГМУ. После реконструкции здесь открыли большой спортивный зал

Новости Беларуси. 87 лет назад 1 ноября распахнул свои двери Витебский государственный медицинский институт как больница-медвуз. Сегодня это одно из самых интернациональных учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарок ко дню рождения получил и сам вуз, и студенты. После реконструкции открыли большой спортивный зал. За короткий срок здесь заменили напольное покрытие, установлено новое спортоборудование. Теперь здесь можно проводить состязание даже международного уровня. Двери зала открыты не только по будням до позднего вечера, но и по выходным. Кроме занятий физкультурой, в обновленном зале будут проходить тренировки по спортивным секциям.

Артур Гранстрем, студент Витебского государственного медицинского университета:

Занимаюсь волейболом уже на протяжении 10 лет. Это является моим главным хобби. Моя будущая профессия – медицина. Но хобби всегда должно быть интересным и полезным. Спортзал действительно хорошего уровня.

Наталья Болтрушевич, проректор по воспитательной и идеологической работе Витебского государственного медицинского университета:

Врач, провизор, стоматолог, педиатр – это не только большая профессиональная ответственность, но и большая ответственность как гражданина. А гражданин нашей республики должен быть здоров духом. Поэтому развитию физической культуры и спорта в университете уделяется огромнейшее значение. В частности, у нас работает более 20 спортивных секций по разным направлениям. И каждый студент имеет возможность проявить себя.