В День Независимости чрезвычайных происшествий не допущено

Ничто не омрачило праздничный день. Во всех локациях, где проходили массовые гуляния, правоохранители и сотрудники экстренных служб несли службу в усиленном варианте. Безопасность жителей и гостей Беларуси обеспечили на должном уровне, чрезвычайных происшествий не допущено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.