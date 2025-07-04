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В День Независимости чрезвычайных происшествий не допущено

04 июля 2025 10:39
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Ничто не омрачило праздничный день. Во всех локациях, где проходили массовые гуляния, правоохранители и сотрудники экстренных служб несли службу в усиленном варианте. Безопасность жителей и гостей Беларуси обеспечили на должном уровне, чрезвычайных происшествий не допущено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В День Независимости чрезвычайных происшествий не допущено-2

Основное внимание сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск уделяли вопросам обеспечения личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. Оперативная обстановка находилась под контролем милиции, задачи по обеспечению правопорядка выполнены. Министерство внутренних дел благодарит граждан за понимание и законопослушное поведение.

# Министерство внутренних дел Республики Беларусь # День Независимости

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