Завершился визит ливийской правительственной делегации в Беларусь

Дом Ливии в Беларуси, целый пакет документов о сотрудничестве, новые контакты и связи на всех уровнях. С такими результатами завершился визит правительственной делегации Ливии в нашу страну. Сегодня, 4 июля, гостей провожали в обратный путь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед вылетом в Национальном аэропорту стороны подвели итоги. За несколько дней партнеры провели серию переговоров, ближе познакомились с потенциалом отечественных флагманов, в целом оценили масштаб наших возможностей и определились с направлениями для дальнейшей совместной работы. В списке: промышленность, медицина, сельское хозяйство, образование, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Можно с уверенностью сказать, что нынешний визит придаст серьезный импульс активизации двустороннего сотрудничества.