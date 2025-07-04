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Завершился визит ливийской правительственной делегации в Беларусь

04 июля 2025 10:39
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Дом Ливии в Беларуси, целый пакет документов о сотрудничестве, новые контакты и связи на всех уровнях. С такими результатами завершился визит правительственной делегации Ливии в нашу страну. Сегодня, 4 июля, гостей провожали в обратный путь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Завершился визит ливийской правительственной делегации в Беларусь-2

Перед вылетом в Национальном аэропорту стороны подвели итоги. За несколько дней партнеры провели серию переговоров, ближе познакомились с потенциалом отечественных флагманов, в целом оценили масштаб наших возможностей и определились с направлениями для дальнейшей совместной работы. В списке: промышленность, медицина, сельское хозяйство, образование, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Можно с уверенностью сказать, что нынешний визит придаст серьезный импульс активизации двустороннего сотрудничества.

# Международное сотрудничество

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