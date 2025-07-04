3 июля в Беларуси родились 158 малышей

Плюс 158 маленьких граждан. Столько белорусов появились на свет в День Независимости. 3 июля в стране родились 75 девочек и 83 мальчика, сообщили в Министерстве здравоохранения. Больше всего в столице – 66, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Гомельской области в праздничный день зарегистрировано рождение 15 младенцев. По 16 – в Гродненской, Могилевской и Брестской. В Витебской на свет появились 10 малышей, а в Минской области – сразу 30. Традиционно всех мам, подаривших жизнь новому поколению белорусов в значимый для всей страны день, поздравят городские власти и общественные организации. По инициативе «Белой Руси» новоиспеченным родителям вручат подарки. Это красивое «спасибо» за самый ценный вклад в процветание родины.