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Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт и Наследного принца страны с Днем Независимости

25 февраля 2012 13:31
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Новости Кувейта. Празднование установлено в честь коронации эмира Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха в 1961 году. Тогда же было объявлено о независимости государства от протектората Великобритании.

С тех пор этот день стал одним из самых главных праздников в стране. Отмечается он по традиции широко и шумно. Проводятся митинги, народные гуляния. А вечером торжества завершает красочное шоу фейерверков.

Дипломатическим отношениям Кувейта и Беларуси уже почти 20 лет. Это один из основных партнеров нашей страны в арабском мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С национальным праздником Эмира Государства Кувейт и Наследного принца этой страны от имени белорусского народа и себя лично поздравил президент Беларуси.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении связей между двумя государствами и выразил уверенность, что совместными усилиями взаимовыгодное двустороннее сотрудничество удастся вывести на новый уровень.

# общество # Лукашенко

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