Ортодонт и стоматолог-хирург. В жодинскую поликлинику пришли молодые врачи

Новости Беларуси. Более 1 000 молодых специалистов пришли работать в медучреждения Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Жодинскую центральную городскую больницу в 2021 году распределились 30 человек. Из них два интерна в городскую стоматологическую поликлинику. Как молодые медики осваиваются на новых местах, узнала Анна Куртасова.

Анна Куртасова, корреспондент:

В Жодинской стоматологической поликлинике работает пять молодых специалистов. В этом году сюда пришли еще два интерна. К рабочим будням уже привыкли и освоились на новом месте.

Ксения Реут родом из Минска. Себя в другой профессии не представляла. После лицея БГУ поступила в Белорусский государственный медицинский университет. Окончила вуз с красным дипломом. Сейчас работает врачом-ортодонтом в Жодинской стоматологической поликлинике. Принимает взрослых и детей. В день до 20 пациентов.