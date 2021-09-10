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Ортодонт и стоматолог-хирург. В жодинскую поликлинику пришли молодые врачи

10 сентября 2021 15:26
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Новости Беларуси. Более 1 000 молодых специалистов пришли работать в медучреждения Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Жодинскую центральную городскую больницу в 2021 году распределились 30 человек. Из них два интерна в городскую стоматологическую поликлинику.

Как молодые медики осваиваются на новых местах, узнала Анна Куртасова.

Ортодонт и стоматолог-хирург. В жодинскую поликлинику пришли молодые врачи-1

Анна Куртасова, корреспондент:
В Жодинской стоматологической поликлинике работает пять молодых специалистов. В этом году сюда пришли еще два интерна. К рабочим будням уже привыкли и освоились на новом месте.

Ортодонт и стоматолог-хирург. В жодинскую поликлинику пришли молодые врачи-4

Ксения Реут родом из Минска. Себя в другой профессии не представляла. После лицея БГУ поступила в Белорусский государственный медицинский университет. Окончила вуз с красным дипломом. Сейчас работает врачом-ортодонтом в Жодинской стоматологической поликлинике. Принимает взрослых и детей. В день до 20 пациентов.

Ортодонт и стоматолог-хирург. В жодинскую поликлинику пришли молодые врачи-7

Ксения Реут, врач-стоматолог Жодинской городской стоматологической поликлиники:
В семье стоматологов не было, просто понравилось. Конкретно ортодонтия, хотелось заниматься ею. Я уже привыкла работать после месяца работы.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Распределение # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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