50 минчанок получили орден Матери. Вот что рассказывают женщины, у которых пять и более детей

Новости Беларуси. 50 минчанок получили высокую государственную награду – орден Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учитель, продавец, врач, повар, экономист, художник, домашняя хозяйка – в зрительном зале Молодежного театра собрались представительницы различных профессий. Но главная из них – материнство, рождение и воспитание достойных граждан страны. Всего в семьях награжденных женщин подрастают 255 детей. В торжественной обстановке многодетные мамы получили награды, цветы и единовременную денежную выплату.

Анна Лелякова, многодетная мать:

Труд женщины, труд матери оценен. И не только в рамках семьи, но и в рамках государства в целом, общества. Это на самом деле очень важно.

Ксения Ермачок, многодетная мать:

Конечно, есть волнение, большая ответственность, потому что орден – это очень все серьезно. В день рождения моей младшей дочки, ей исполнилось три года, в этот день нам позвонили и сообщили, что я буду награждена орденом. Это, конечно, было очень волнительно, приятно и неожиданно.