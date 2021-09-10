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50 минчанок получили орден Матери. Вот что рассказывают женщины, у которых пять и более детей

10 сентября 2021 15:19
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Новости Беларуси. 50 минчанок получили высокую государственную награду – орден Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

50 минчанок получили орден Матери. Вот что рассказывают женщины, у которых пять и более детей-1

Учитель, продавец, врач, повар, экономист, художник, домашняя хозяйка – в зрительном зале Молодежного театра собрались представительницы различных профессий. Но главная из них – материнство, рождение и воспитание достойных граждан страны. Всего в семьях награжденных женщин подрастают 255 детей. В торжественной обстановке многодетные мамы получили награды, цветы и единовременную денежную выплату.

50 минчанок получили орден Матери. Вот что рассказывают женщины, у которых пять и более детей-4

Анна Лелякова, многодетная мать:
Труд женщины, труд матери оценен. И не только в рамках семьи, но и в рамках государства в целом, общества. Это на самом деле очень важно.

50 минчанок получили орден Матери. Вот что рассказывают женщины, у которых пять и более детей-7

Ксения Ермачок, многодетная мать:
Конечно, есть волнение, большая ответственность, потому что орден это очень все серьезно. В день рождения моей младшей дочки, ей исполнилось три года, в этот день нам позвонили и сообщили, что я буду награждена орденом. Это, конечно, было очень волнительно, приятно и неожиданно.

50 минчанок получили орден Матери. Вот что рассказывают женщины, у которых пять и более детей-10

Орден Матери вручается женщинам, воспитывающим пять и более детей. Всего в столице проживают более 16 000 многодетных семей.

# Госнаграды # общество # Анна Лелякова # Ксения Ермачок # Фотофакт

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