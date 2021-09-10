«Когда тебя замечают и отмечают, это всегда приятно». В Ратуше наградили сотрудников правоохранительных органов

Новости Беларуси. В Ратуше наградили минчан, которые стоят на страже правопорядка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все они следят за безопасностью в городе. В одном зале собрались представители правоохранительных структур и добровольных дружин. В их адрес звучали слова благодарности. Мероприятие приурочили ко Дню города. Всего было вручено более 80 наград. Подарком стало и музыкальное поздравление.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

Это юбилейная церемония, и очень отрадно, что она проходит в преддверии праздника города. Это очень важно. Сегодня у нас есть такие граждане, которые неравнодушны к тому, что происходит в столице. А вы знаете, что такое столица? Все общественно-политические, культурно-массовые, зрелищные, спортивные [мероприятия – прим. ред.] проходят в столице. И как здесь будет обеспечен правопорядок, мнение будет не только о столице, а в целом о нашей республике.

Наталья Мигун, представитель совета общественного пункта охраны правопорядка № 904 Центрального района:

В любой работе, когда тебя замечают и отмечают, это всегда приятно. Но, конечно же, как житель района, который является еще и мамой ребенка, который ходит по улицам, мне тоже очень важно, чтобы улицы нашего города были безопасными.