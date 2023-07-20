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В Гомеле на маршрут вышел автобус с символикой II Игр стран СНГ

20 июля 2023 17:34
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Новости Беларуси. Необычный транспорт появился на улицах Гомеля. На маршрут вышел брендированный автобус с символикой II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле на маршрут вышел автобус с символикой II Игр стран СНГ-1

Он оформлен в сине-белых тонах, а на борту транспорта гомельчане и гости областного центра увидят главный символ Игр – самобытную белорусскую рысь по имени Рыся. Таким необычным образом Автобусный парк № 1 решил напомнить о предстоящем событии. Сотрудники автопарка уверены, что брендированный транспорт принесет пассажирам только положительные эмоции.

В Гомеле на маршрут вышел автобус с символикой II Игр стран СНГ-4

Сергей Рабков, водитель филиала «Автобусный парк № 1» предприятия «Гомельоблавтотранс»:
Улыбку вижу на лице у каждого, кто заходит в автобус. И даже которые стоят на остановочке рассматривают и улыбаются тоже вслед. Глаза такие, как у рыси.

В Гомеле на маршрут вышел автобус с символикой II Игр стран СНГ-7

Оганнес Айвазбалян, заместитель директора филиала «Автобусный парк № 1» предприятия «Гомельоблавтотранс»:
Каждый раз, видя этот автобус, даже не как пассажир, а как представитель Автобусного парка № 1, у меня всегда возникает улыбка и хорошее настроение. Я думаю, мы в недалеком будущем порадуем наших пассажиров и другими автобусами, не только с символикой II Игр стран СНГ.

В Гомеле на маршрут вышел автобус с символикой II Игр стран СНГ-10

Брендированные коллекции и сувениры выпускают и предприятия разных отраслей региона. Все они подчеркивают слоган международных состязаний «Сильный характер – яркая игра» и будут доступны в фан-зонах Игр.

# Игры стран СНГ # общество # Фотофакт

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