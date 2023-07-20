В Гомеле на маршрут вышел автобус с символикой II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Необычный транспорт появился на улицах Гомеля. На маршрут вышел брендированный автобус с символикой II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он оформлен в сине-белых тонах, а на борту транспорта гомельчане и гости областного центра увидят главный символ Игр – самобытную белорусскую рысь по имени Рыся. Таким необычным образом Автобусный парк № 1 решил напомнить о предстоящем событии. Сотрудники автопарка уверены, что брендированный транспорт принесет пассажирам только положительные эмоции.

Сергей Рабков, водитель филиала «Автобусный парк № 1» предприятия «Гомельоблавтотранс»:

Улыбку вижу на лице у каждого, кто заходит в автобус. И даже которые стоят на остановочке – рассматривают и улыбаются тоже вслед. Глаза такие, как у рыси.

Оганнес Айвазбалян, заместитель директора филиала «Автобусный парк № 1» предприятия «Гомельоблавтотранс»:

Каждый раз, видя этот автобус, даже не как пассажир, а как представитель Автобусного парка № 1, у меня всегда возникает улыбка и хорошее настроение. Я думаю, мы в недалеком будущем порадуем наших пассажиров и другими автобусами, не только с символикой II Игр стран СНГ.