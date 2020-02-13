Вода в Минске стала качественной. Минскводоканал обновил процесс подачи

Новости Беларуси. Во всех домах Минска удалось добиться значительного улучшения качества воды благодаря обновлению и автоматизации процессов подачи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь вся поступающая в квартиры вода соответствует самым высоким стандартам. При этом ежегодно специалисты перекладывают и модернизируют более 22 километров водопроводных сетей. Это в четыре раза больше, чем еще пару лет назад.

Сейчас Минскводоканал готовится к модернизации Минской очистной станции. Особый акцент сделают на улучшении систем водоотведения. При этом используют международный опыт. С этой целью в Минске организовали международную конференцию с участием специалистов отрасли из Австрии, Германии, Венгрии, России, Польши и Казахстана. К слову, взаимовыгодное сотрудничество уже налажено и дает свои результаты.

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:

У нас прекрасные отношения с венгерским водоканалом. Они тоже сегодня здесь присутствуют. Год назад мы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках этой конференции в присутствии посла Венгрии. За год наша делегация минского водоканала представила Республику Беларусь на Всемирном водном саммите в Будапеште. Мы провели совместный венгерско-белорусский водный стол на нашей площадке и мы посетили объекты. И самые интересные технологии венгерские, которые есть, тоже приезжают сюда.