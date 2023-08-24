Организовали 15 праздничных локаций. Несвиж отметил 800-летний юбилей

Город-легенда Несвиж отмечает 800-летний юбилей. Чем удивляют гостей праздника и какие подарки подготовили для жителей архитектурной жемчужины Беларуси? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Юбилей города – 800 лет – ждали с нетерпением не только местные жители, но и туристы. Такого масштаба, как в этот день, Несвиж еще не видел. Для гостей праздника организовали более 15 праздничных локаций. Впервые прошел парад стилизованной техники. На фестивале сыра предлагали дегустации от фермеров и мастер-классы от шеф-повара. А юных участников праздника ждал «Город детства», фестиваль мороженого и красок. Ну а сейчас обо всем по порядку.

Палатки ремесленников, дегустация блюд, мастер-классы и галерея под открытым небом. В центре города можно было найти развлечения на любой вкус. Кстати, повезло и любителям редких машин. Здесь для них развернулась целая аллея из ретроавтомобилей. Реставратора и коллекционера Александра Луданика наша съемочная группа встречает уже не впервые. Ведь без него не обходится ни один праздник в городе. В его коллекции – 12 старинных автомобилей, начиная с 1949-го и заканчивая 1988 годом.

Александр Луданик, коллекционер:

Машина эта 1949 года выпуска, она в основном использовалась во время войны. Их было выпущено около 5 000. После войны их было выпущено порядка 20 000. Они использовались потом не только как военные, но и в сельском хозяйстве, в милиции использовались, в геологии. Так что эта машина очень интересная, со своим двигателем. Она без дверей. Несвиж славится своим промышленным потенциалом. Вот какую роль играет город в развитии Минской области – подробности здесь. Яркой расцветкой и необычной формой привлекли посетителей выставки и так называемые мотоколяски. В свое время их выдавали инвалидам Великой Отечественной войны. Кстати, абсолютно бесплатно и сроком ровно на 5 лет. Несмотря на то, что сегодня такой автомобиль редко где увидишь, многие знакомы с мотоколясками по отечественному кинематографу.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сейчас я нахожусь в машине СМЗ С-3А, или, как принято говорить в народе, «моргуновке». Именно такая модель автомобиля снималась в легендарном советском фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика». Конкретно эта модель 1964 года, как мы видим, ярко-оранжевого цвета. Но в основном такие автомобили выпускались зеленых, серых и синих оттенков. Удивляет несвижан и гостей праздника и сквер у Ратуши. Здесь развернулся настоящий «Город вернисажей». Выступления музыкантов, выставка художников и даже цветочные полотна. А также создание картин в реальном времени. Все это подготовили ученики Несвижской детской школы искусств. К важному событию ребята готовились целый год. Разучивали выступления, оттачивали мастерство. Как итог – десятки восторженных взглядов и восхищение зрителей.

У нас две песни «Куда уходит детство» и «Зажигаем звезды». У нас старший хор. Мы очень много выступаем, ездили на конкурс, выступали на разных праздниках.

Ядвига Туркова, директор Несвижской детской школы искусств:

Сегодня мы работаем на площадке около Ратуши, это наша локация. Здесь представлены работы наших учащихся и наших учителей. И концерт наших учащихся и детских творческих коллективов. А также после детского блока концерта будет выступать народной ансамбль народной музыки «Зарніца» учителей Несвижской детской школы искусств. Весь город с нетерпением ждал этого праздника, мы целый год готовились, конечно. Сегодня нам повезло с погодой, солнышко светит, дождя нет. И, конечно, чувствуется очень теплая праздничная атмосфера. Помимо музыкального концерта, гости праздника смогли с головой окунуться в изобразительное искусство. На мольбертах – исторический портрет, несвижские достопримечательности и природные ландшафты. Около полусотни полотен, кстати, не только детских. В галерее под открытым небом можно было полюбоваться картинами педагогов школы искусств. В их числе и работы Марины Коноваловой, заведующей художественным отделением.

Марина Коновалова, заведующая художественным отделением Несвижской детской школы искусств:

Очень радостно в юбилейный несвижский год представить работы наших учеников и мои личные работы, которые прославляют Несвиж. Если он нарисован на картинах, то, конечно же, это все благодаря тому, что мы любим этот город, мы здесь живем, этой любовью пропитаны все работы. Алеся Иванова:

Скажите, в каких техниках выполнены работы? Марина Коновалова:

Детские работы выполнены гуашью в основном и смешанными техниками. Есть пастели. А есть взрослые работы, конечно, написаны маслом. Алеся Иванова:

Скажите, что здесь изображено? Какими красками? Марина Коновалова:

Весной этого года я постаралась написать замок до того момента, пока он не начал снова свою реставрацию, пока там не пришла техника. И моя любимая тема – гибкие, редкие мотивы в стиле модерн. Они здесь на картинах как раз и проявились. Это работы с натуры. Алеся Иванова:

Это работы на продаже, то есть их можно приобрести? Марина Коновалова:

Сегодня уникальный день, когда можно приобрести работы художников прямо на празднике. Алеся Иванова:

Расскажите, как люди ходят, интересуются работами? Марина Коновалова:

Очень приятно общаться с людьми. Есть большой интерес людей к искусству. Есть настроенность увидеть красоту, насладиться ей сегодня. Это все поднимает нам настроение.

Приехали отдыхать, получать наслаждение. И здесь мы получили огромное наслаждение вашей живописью. И сейчас мы находимся в ожидании, чтобы выразить это же. И это же пожелание тому учителю, который организовал это произведение. Выступления кинологов, выставка спецтехники и познавательные игры. На стадионе «Урожай» развернулся настоящий остров безопасности. Свои интерактивные площадки подготовили сразу несколько подразделений. Так, сыграть в лазерный тир, беспроигрышную лотерею и поучаствовать в шоу мыльных пузырей предложили сотрудники Департамента охраны МВД. А главным сюрпризом для гостей праздника стали показательные выступления кинологов.

Руслан Соловьев, младший инспектор-кинолог Минского областного управления Департамента охраны МВД:

Собак очень все любят, его особенно, мы с ним выступаем на различных мероприятиях. Эта собака спокойная, социализированная. Она не бросается на людей без команды. То есть очень с ней комфортно проводить такие мероприятия. В программе выступлений со служебными собаками – это послушание и защитный раздел службы. Есть элементы общей дрессировки, их еще мы называем для себя цирковые, где мы собачку учим просто различным трюкам для себя и для развития собаки. Кроме того, любой желающий мог познакомиться со специальной техникой Департамента охраны. А попробовать себя в роли милиционера смогли даже самые маленькие посетители интерактивной площадки.

Вадим Гутко, помощник начальника Несвижского отдела Департамента охраны МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:

На этой интерактивной площадке расположены служебные автомобили, которые сотрудники применяют в своей служебной деятельности, также представлена экипировка сотрудников: это щиты, шлемы защитные, бронежилеты и так далее. В общем, спецсредства. Также предоставлены маленькие машинки, ребята и маленькие детки могут покататься и себя для будущей профессии почувствовать сотрудниками милиции. Также у нас на интерактивной площадке расположено казаческое подворье. А вот почувствовать себя «царем горы» можно было на тематической площадке МЧС. Здесь для детей организовали экстремальный аттракцион. С помощью пожарной машины и альпинистского снаряжения любой желающий мог побороть страх высоты и ненадолго окунуться в профессию спасателя.

Виталий Головко, начальник Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Минского областного управления МЧС:

В Несвеже МЧС организовало тематическую обучающую площадку, представлены образцы пожарно-аварийной спасательной техники. Также мы выставили свои игровые обучающие площадки, которые направлены на повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, повышение уровня знаний и в целом культуры безопасности жизнедеятельности населения. Представлены различные виды техники. Есть аварийно-спасательная, поисково-спасательная техника, техника, которая применяется на пожарах, при поиске людей, потерявшихся в лесах, на болотах. Также присутствуют ретроавтомобили в честь Дня пожарной службы, которой уже 170 лет в этом году. Также у нас представлены здесь обучающие площадки, где гражданам напоминают в очередной раз номер службы спасения, как действовать в случае пожара, других чрезвычайных ситуаций. И обязательно мы обращаем внимание на неоставление детей одних без присмотра. На сегодня существует уже информационная кампания пропагандистская, не оставлять ребенка без внимания.

Город Бобруйск, приехали с семьей к сестре сюда вчера, очень нравится все, необычно все, много нового. Подготовка – высший класс. Для детей очень много разновидностей, впечатлила техника. Еще планов много, погода способствует, поэтому молодцы, молодец и глава города, и все сопутствующие организации, чисто, аккуратно. Все для людей.