Несвиж славится своим промышленным потенциалом. Вот какую роль играет город в развитии Минской области

Несвиж отмечает 800-летний юбилей. Чем удивляют гостей праздника и какие подарки подготовили для жителей архитектурной жемчужины Беларуси? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Несвиж – город-легенда, колыбель белорусского книгопечатания, а также театрального, художественного и музыкального искусства. Город, овеянный мифами и тайнами. Архитектурная жемчужина на карте Беларуси. Ежегодно прикоснуться к культурному наследию сюда приезжают сотни тысяч туристов со всего мира.

Сердце города – Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж». Первый камень в фундамент замка заложили в далеком 1583 году. За четверть с лишним столетия он пережил разные потрясения: неоднократно перестраивался, укреплялся, приходил в запустение и вновь восстанавливался. А в 1993 году в Несвиже создали Национальный историко-культурный музей-заповедник, куда вошел и замок. В то же время началась его реконструкция, которая длилась 10 лет. Преображение замка произошло благодаря серьезной поддержке главы государства. Но не одной культурой славится город. Сегодня Несвижский район играет важную роль в социально-экономическом развитии Минской области, являясь лидером в производстве сельскохозяйственной продукции. Ежегодно несвижские аграрии с честью выдерживают экзамен на хлебной ниве. По результатам 2022 года намолот здесь составил 145 тысяч тонн зерна, что обеспечило району место в тройке лидеров жатвы. Не снизили планку и в нынешней страде. Именно несвижские аграрии первыми в Минской области намолотили 100 тысяч тонн зерна. Демонстрируют хлеборобы и самую высокую урожайность в области.

Виктор Карачун, старший механизатор сельхозпредприятия «Новая жизнь»:

Каждый погожий день и час мы в поле. 13 сезонов я убираю зерновые и 12 сезонов убирал кукурузу.

Михаил Кононович, главный агроном сельхозпредприятия «Новая жизнь»:

Зерно хорошо налитое, в среднем пшеница дает 95 и выше центнеров с гектара по хозяйству. Если все внесено как надо, все обработано, значит она более устойчивая к засухе, экстремальным условиям. Славится район и своим промышленным потенциалом. Здесь работает множество перерабатывающих предприятий. В том числе и современный завод детского питания, где производят качественную и полезную для здоровья молочную продукцию. Кстати, она пользуется спросом не только у нас, но и экспортируется в разные регионы России. В год здесь выпускают свыше 60 тысяч тонн продукции разного ассортимента.

Вячеслав Иванов, директор завода:

Наше предприятие экспортоориентированное, основная часть готового продукта планировалась и продается на рынке России: Казань, Самара, ближе к Уралу. Мы продвигаемся.

Антон Пачковский, руководитель производства завода:

Автомолцистерны приезжают из хозяйств именно в это помещение, здесь мы осуществляем первоочередный контроль качества молока, после этого мы начинаем скачивание молока. Проектная мощность завода – 500 тонн в сутки. Сейчас мы вышли на объем 250 тонн. К своему юбилею Несвиж заметно преобразился. Здесь провели ремонт жилых домов и социальных объектов, обновили дорожное полотно и тротуары: заасфальтировали 18 улиц. Преобразовалась и пешеходная зона возле Ратуши. Раньше здесь была проезжая часть. Теперь же туристы могут спокойно прогуливаться по историческому центру и изучать город без оживленного движения транспорта.