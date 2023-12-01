Могилёвская область полностью ликвидировала очередь по замене тазобедренных суставов

Могилевская область первая среди регионов по количеству операций по замене суставов. Медики наращивают объемы и стараются сократить лист ожидания. Все ради того, чтобы эту помощь сделать более доступной, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской областной больнице делают ежедневно около четырех операций по эндопротезированию. В настоящее время в очереди на замену коленных суставов находится около 340 человек.

Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

В настоящий момент даже возникают некие обиды у жителей других областей Республики Беларусь по поводу того, что в Могилевской области столько мало, а у нас – много. Давайте, вы сделаете нам в Могилевской области. И на самом деле, если Могилевская область сделает по коленным суставам, безусловно, она будет помогать другим.

Прошлой осенью Минздрав и травматологи сообщили об успехах в клинических испытаниях первых произведенных в стране коленных суставов. До конца года в Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» планируют выпустить не менее 600 комплектов таких эндопротезов. Далее их серийный выпуск будет составлять 4 тысячи в год.