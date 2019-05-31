Орден в пиджаке нашли в контейнере Красного Креста. И разыскали владельца

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Наверное, обратили внимание, что на некоторых заправках кольцевой города Минска появились контейнеры по сбору одежды для нуждающихся. И вот при сортировке одежды в одном из пиджаков нашли Орден Великой Отечественной войны II степени.

Причём, орден не юбилейный, орден настоящий, боевой. И по номеру мы списались с подольским архивом и нашли владельца этого ордена.

Наша группа выехала по адресу прописки этого человека, к сожалению, его уже 10 лет как нет в живых. И вот порядка месяца, наверное, мы искали родственников, чтобы найти, передать эту, по сути дела, семейную реликвию и узнать, как вообще, она попала в эту одежду и как так случилось. И вот нашёлся внук. Он работает водителем-дальнобойщиком. И вот на следующей неделе, я думаю, мы с ним встретимся и передадим. И узнаем больше историю об этом человеке, о его награде, в какой связи он получил эту награду, за что.