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Орден Матери получат восемь многодетных жительниц Молодечненского района

07 марта 2019 18:33
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Новости Беларуси. Благодарность за нежность и любовь. Орден Матери получат восемь многодетных жительниц Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Орден Матери получат восемь многодетных жительниц Молодечненского района-1

Среди них – Ольга Наумчик. Вместе с мужем она воспитывает пятерых детей. Семью объединяют традиции, а еще общие увлечения. Аквапарк, баня, каток и даже моржевание. Это все помогает закалять организм.

О тепле маминого сердца – репортаж Надежды Янюк.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Фотофакт

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