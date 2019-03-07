Новости Беларуси. Благодарность за нежность и любовь. Орден Матери получат восемь многодетных жительниц Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них – Ольга Наумчик. Вместе с мужем она воспитывает пятерых детей. Семью объединяют традиции, а еще общие увлечения. Аквапарк, баня, каток и даже моржевание. Это все помогает закалять организм.