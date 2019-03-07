Новости Беларуси. Точный прогноз. Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она расположилась на берегу местного водохранилища.

Аппарат самостоятельный, присутствие специалистов не требуется. Вышка делает замеры и передает данные напрямую в Белгидромет. Ранее наблюдения за погодными явлениями в Солигорском районе велись через слуцкую метеостанцию.

Андрей Каминский, начальник Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Она будет показывать влажность воздуха, температуру, порывы ветра и всё остальное. А также такие показатели, которые характеризуют природные явления, например, высоту снежного покрова. Позволит не только эффективно и оперативно передавать данные, но и, соответственно, улучшится качественный уровень передаваемых данных.

Запустить автоматическую метеостанцию планируют до апреля. Кстати, чтобы избежать вандализма, за ней ведут круглосуточное видеонаблюдение.