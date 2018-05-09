Оранжевый уровень опасности. Вечером 9 мая ожидаются грозы и шквалистый ветер

Новости Беларуси. Вечером 9 мая по юго-восточной части Беларуси ожидаются грозы и сильный ветер.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, по юго-востоку страны до 20:00 прогнозируются грозы и шквалистый ветер. Его порывы местами будут составлять до 15-20 метров в секунду.

Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности.

Завтра – 10 мая – будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. По юго-западу – кратковременные дожди и грозы. Ветер будет восточным.