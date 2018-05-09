Николай Козеко: «В моей семье воевали трое дядек, два деда и отец»

Новости Беларуси. В выездную студию СТВ пришел прославленный тренер наших белорусских фристайлистов, полный кавалер Ордена отечества, воспитавший четырех олимпийских чемпионов – Николай Иванович Козеко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В выездную студию СТВ пришел прославленный тренер наших белорусских фристайлистов, полный кавалер Ордена отечества, воспитавший четырех олимпийских чемпионов – Николай Иванович Козеко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в видеоматериале.