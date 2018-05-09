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Николай Козеко: «В моей семье воевали трое дядек, два деда и отец»

09 мая 2018 13:25
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Новости Беларуси. В выездную студию СТВ пришел прославленный тренер наших белорусских фристайлистов, полный кавалер Ордена отечества, воспитавший четырех олимпийских чемпионов – Николай Иванович Козеко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Козеко: «В моей семье воевали трое дядек, два деда и отец»-1

Подробности в видеоматериале.

# День Победы # общество # Николай Козеко # Фотофакт

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