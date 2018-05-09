«Я была оператором американского прибора по самолету и медсестрой два года»: воспоминания ветерана из Бреста

Новости Беларуси. В Брестскую крепость на праздник собралось более 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Брестскую крепость на праздник собралось более 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции большая часть начала путь к «Звезде» в строю акции «Беларусь помнит». Внушительная колонна с портретами погибших в войну родных и близких растянулась на несколько сотен метров. Возглавили шествие ветераны на раритетных авто.
Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Позже со сцены цитадели прозвучали «Катюша», «Белорусский вокзал», «Десятый батальон» и другие песни, в унисон которым подпевали тысячи неравнодушных.
Вера Снетко, ветеран Великой Отечественной войны:
Я была оператором американского прибора по самолету и была медсестрой два года и больше месяца в военно-санитарном поезде. Мне было 17 лет два месяца и два дня, когда меня взяли в армию.
Дарья Кисель, жительница Бреста:
Прабабушка – труженица тыла, прадедушка – снайпер. Он прошел всю войну, остался жив. Каждый год, когда я выхожу сюда, просто вспоминаю его и, честно говоря, сдержать слезы я не могу.