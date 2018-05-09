«Все знали, что наступил День Победы, что больше никто не умрет»: ветеран о мае 1945

Новости Беларуси. Вкус победы: от традиционной солдатской гречневой каши до самых изысканных блюд от современных кулинаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фуд-корт уже давно стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы в Гомеле. Центральное место – у армейской походной кухни, не меньше ажиотаж и у стареньких самоваров: чай на дровах – технология того времени. Оценили фуд-корт и ветераны: говорят, в 1945 праздничный стол был гораздо скромнее, но вкус победы это не портило. Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Мой дед воевал, ел такую кашу и получил медаль за отвагу. Николай Касперович, ветеран Великой Отечественной войны:

У нас госпиталь был, какие столы? Может, по 100 грамм и дали.

Алексей Пиманов, ветеран Великой Отечественной войны:

Особо пышного ничего не было. Но мы довольны были и рады были, что победили. Это самая главная ценность.