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«Все знали, что наступил День Победы, что больше никто не умрет»: ветеран о мае 1945

09 мая 2018 14:37
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Новости Беларуси. Вкус победы: от традиционной солдатской гречневой каши до самых изысканных блюд от современных кулинаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все знали, что наступил День Победы, что больше никто не умрет»: ветеран о мае 1945-1

Фуд-корт уже давно стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы в Гомеле. Центральное место – у армейской походной кухни, не меньше ажиотаж и у стареньких самоваров: чай на дровах – технология того времени. Оценили фуд-корт и ветераны: говорят, в 1945 праздничный стол был гораздо скромнее, но вкус победы это не портило.

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«Все знали, что наступил День Победы, что больше никто не умрет»: ветеран о мае 1945-4

Мой дед воевал, ел такую кашу и получил медаль за отвагу.

Николай Касперович, ветеран Великой Отечественной войны:
У нас госпиталь был, какие столы? Может, по 100 грамм и дали.

«Все знали, что наступил День Победы, что больше никто не умрет»: ветеран о мае 1945-7

Алексей Пиманов, ветеран Великой Отечественной войны:
Особо пышного ничего не было. Но мы довольны были и рады были, что победили. Это самая главная ценность.

«Все знали, что наступил День Победы, что больше никто не умрет»: ветеран о мае 1945-10

Гастрофестиваль в Гомеле проходит под звуки праздничного концерта, который продлится до позднего вечера. Сегодня в программе только песни «юности наших отцов».

# День Победы # общество # Николай Касперович # Алексей Пиманов # Фотофакт

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