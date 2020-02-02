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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 февраля

02 февраля 2020 09:44
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 3 февраля из-за сильного ветра. 

Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачно с прояснениями, в Минской и Гомельской областях ночью пройдут кратковременные дожди, днём осадки ожидаются в Витебской и Могилёвской областях. 

Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 18 м/с, днём – до 14 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +1… +3°C, днём – поднимется до +2… +4°C. 

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси ближайшую неделю.

Ожидается похолодание – здесь подробности

# Погода в Беларуси # общество

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