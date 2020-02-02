Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 февраля

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 3 февраля из-за сильного ветра.

Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачно с прояснениями, в Минской и Гомельской областях ночью пройдут кратковременные дожди, днём осадки ожидаются в Витебской и Могилёвской областях.

Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 18 м/с, днём – до 14 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +1… +3°C, днём – поднимется до +2… +4°C.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси ближайшую неделю.