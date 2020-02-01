Выбор белорусского покупателя. «Санта Бремор» победила в потребительской номинации конкурса «Бренд года»
Новости Беларуси. «Бренд года» вновь определил лучших игроков белорусского бизнеса. Победителей выбирали в нескольких номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из них самая бесценная для любой компании – потребительская – когда за любимые бренды голосуют покупатели. И здесь в очередной раз золото досталось крупнейшему производителю продуктов питания – «Санта Бремор».
За каждым победителем на сцене – большая компания и выбор тысяч потребителей. Исследование показало: 62 % населения хорошо знают бренд «Санта Бремор». И более половины белорусов ежедневно выбирают продукты этого брестского производителя.
Ирина Чирун, руководитель бюро PR «Санта Бремор»:
Долгосрочная стратегическая цель компании – это развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов в Беларуси. Только в 2019 году мы выпустили на рынок две новые продуктовые категории. Это рыбные пасты из филе атлантических рыб и икра имитированная на основе рыбного бульона.
С конца 2019 года компания расширила сотрудничество с норвежским рыбным комитетом и начала выпускать семгу и форель с логотипом Seafood from Norway. Этот знак подтверждает норвежское происхождение сырья.
Чтобы говорить со своими потребителями на одном языке, понимать и оправдывать их ожидания, компания ежегодно инвестирует в десятки исследований. Еще один залог успеха – разнообразие продукции. За мороженое «ТОП» компания взяла второе золото потребительской номинации.
Владислав Шумский, руководитель конкурса «Бренд года»:
В чем сила? В диверсификации, в сильном менеджменте и, конечно же, в классном брендинге этой компании. У них много продуктов, много сфер деятельности, и мы очень горды, что они являются участниками и победителями нашего конкурса.
«Санта Бремор» участвует в конкурсе почти 20 лет, ежегодно подтверждая свое лидерство. Хотя куда важнее выбор, который каждый день делают простые белорусы, покупая для теплого вечера в кругу семьи лучшие продукты компании.