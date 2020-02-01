Выбор белорусского покупателя. «Санта Бремор» победила в потребительской номинации конкурса «Бренд года»

Новости Беларуси. «Бренд года» вновь определил лучших игроков белорусского бизнеса. Победителей выбирали в нескольких номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них самая бесценная для любой компании – потребительская – когда за любимые бренды голосуют покупатели. И здесь в очередной раз золото досталось крупнейшему производителю продуктов питания – «Санта Бремор».

За каждым победителем на сцене – большая компания и выбор тысяч потребителей. Исследование показало: 62 % населения хорошо знают бренд «Санта Бремор». И более половины белорусов ежедневно выбирают продукты этого брестского производителя.

Ирина Чирун, руководитель бюро PR «Санта Бремор»:

Долгосрочная стратегическая цель компании – это развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов в Беларуси. Только в 2019 году мы выпустили на рынок две новые продуктовые категории. Это рыбные пасты из филе атлантических рыб и икра имитированная на основе рыбного бульона.

С конца 2019 года компания расширила сотрудничество с норвежским рыбным комитетом и начала выпускать семгу и форель с логотипом Seafood from Norway. Этот знак подтверждает норвежское происхождение сырья. Чтобы говорить со своими потребителями на одном языке, понимать и оправдывать их ожидания, компания ежегодно инвестирует в десятки исследований. Еще один залог успеха – разнообразие продукции. За мороженое «ТОП» компания взяла второе золото потребительской номинации.