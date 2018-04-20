Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 21 апреля

Новости Беларуси. 21 апреля в Беларуси прогнозируется до 24°С.

Как сообщает Белгидромет, в республике ожидается переменная облачность. Ночью в основном без осадков, утром и днём преимущественно по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Утром и днём на большей части территории Беларуси ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, из-за чего объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью столбик термометра опустится до +6… +12°С, днём поднимется до +15… +21°С. По югу республики прогнозируется до +24°С.

На неделе сообщалось, что оранжевый уровень опасности сохранится до субботы.