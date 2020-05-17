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Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 17 мая

17 мая 2020 10:58
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Новости Беларуси. По состоянию на 17 мая в Беларуси сделано 350 515 тестов на коронавирусную инфекцию. 

Согласно данным Минздрава, болезнь выявлена у 29 650 человек. 9 932 пациента, у которых ранее был подтверждён COVID-19, выздоровели и выписаны. 

За всё время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 165 человек с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом. 

«Для среднетяжёлых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции». Какое лечение проходят пациенты с коронавирусом – читайте здесь

# Коронавирус # общество

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