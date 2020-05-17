Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 17 мая

Новости Беларуси. По состоянию на 17 мая в Беларуси сделано 350 515 тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно данным Минздрава, болезнь выявлена у 29 650 человек. 9 932 пациента, у которых ранее был подтверждён COVID-19, выздоровели и выписаны.

За всё время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 165 человек с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.