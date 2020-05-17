Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 17 мая

Новости Беларуси. По состоянию на 17 мая в Беларуси сделано 350 515 тестов на коронавирусную инфекцию.
Согласно данным Минздрава, болезнь выявлена у 29 650 человек. 9 932 пациента, у которых ранее был подтверждён COVID-19, выздоровели и выписаны.
За всё время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 165 человек с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.
«Для среднетяжёлых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции». Какое лечение проходят пациенты с коронавирусом – читайте здесь.