Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 28 марта. Снова сильный ветер

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия сильного ветра. 26 и 27 марта стихия оставила свой разрушительный след во многих регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упавшие кран и деревья, нарушенное электроснабжение. Зафиксировано около полусотни ЧП. Больше всего в Минске. В столице также накрененный кран перекрыл движение по улице Радиальной. На протяжении суток периодически нарушалось электроснабжение почти в 400 населенных пунктах.

На 28 марта синоптики также объявили оранжевый уровень опасности. Во многих районах ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.