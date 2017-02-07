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Опыт ведения сельского хозяйства от Гродно до Томска: российские аграрии учатся у белорусских коллег

07 февраля 2017 17:26
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Новости Беларуси. Сельскохозяйственный мастер-класс для российских аграриев устроили в Гродненском регионе. Гости из Томской области приехали перенять опыт белорусских коллег. Причем теорию изучают в Гродненском аграрном университете, а практику проходят в передовых хозяйствах области.

Какой техникой вспахивают плодородные белорусские поля, что за удобрения используют, чем кормят коров. Руководители, агрономы и зоотехники – все пытаются узнать ответ на один вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Дюйсембаева, заместитель председателя комитета по производству Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области (Россия):
А что же у нас не получается, почему мы сегодня в отрасли АПК не можем достичь тех показателей, которые сегодня достигаются в Республике Беларусь.

Витольд Пестис, ректор Гродненского государственного аграрного университета:
База, куда мы реализуем сельскохозяйственную продукцию, – это Россия. Россия тоже не стоит на месте. Значит, мы должны производить не только продукцию, а сегодня мы берем хорошим качеством продукции, не только высококачественную, но и дешевую.

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика # Галина Буро # Анатолий Бояринцев

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