Как создается энциклопедический бестселлер Беларуси: к юбилею издательства «Белорусская энциклопедия имени П. Бровки»

Новости Беларуси. Полвека – и тысячи трудов. У издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» юбилей. За 50 лет из этой книжной кузницы в свет вышло около двух тысяч трудов. Масса любопытных изданий готовят и в нынешнем – году 500-летия белорусского книгопечатания.

Вот он – первый советский бестселлер. 12 увесистых томов, и дело здесь далеко не в физической массе. Это уникальная энциклопедия. Первая в своем роде. Академическая и на мове. Над ее созданием работали сразу пять тысяч человек.

Академики, доктора и профессоры. Работа кропотливая и скрупулезная. Из этих страниц узнавали когда-то сперва сам Союз, а по 12-му тому еще и исключительно белорусскую его часть.

Елена Тулупова, заведующий справочно-информационным отделом Национальной библиотеки Беларуси:

Наверное, ее самая большая ценность в том, что здесь собран материал за большой исторический период. И, в общем-то, информацию советского периода в интернете тоже достаточно сложно найти.

12-томник «Белорусская советская энциклопедия» и с точно таким же названием издательство. В 1967 году его главным редактором был Петрусь Бровка – поэтический летописец народной жизни. Это его именем уже десятилетиями позже назовут саму книжную кузницу.

Наши дни. Кабинет главреда. Владимир Андриевич знакомит сперва с «золотой скрижалью», а затем с той самой белорусской энциклопедией – преемницей первой советской. Уже 18 томов и 80 тысяч терминов.

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Зайдите в «Википедию», много фактуры о нашей стране устаревшая, неточная. Поэтому мы сейчас прорабатываем современный проект о создании электронной энциклопедии Республики Беларусь.

Татьяна Жуковская, заведующий редакцией естественных и точных наук издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Год, месяц, фамилия, имя, какие-то биологические факты. Если материал вызывает какое-то сомнение, значит мы обязательно даем на рецензию.

Впрочем, и внутри издательства есть свои рецензенты. До семи степеней защиты, сразу несколько редакций. Елена Петровна отвечает за ее прекрасную часть. Сейчас работает над энциклопедией раритетов – многостраничное издание о скориновском наследии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Ситайло, заведующий редакцией художественно-технической подготовки изданий издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Мы делаем искусственное старение бумаги. Мы снимали издания Скорины. Постановочное фото, причем реквизит находили где удобно, в театрах.

Кстати, 40% издаваемых академических книг – для детей. Что же касается аудитории реальной, которая покупает или выбирает томик в библиотеке, это все чаще научные сотрудники, студенты, а также любители кроссвордов.