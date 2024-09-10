Опрос: поем с минчанами любимые песни

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинаем только с позитива. Поэтому пройдемся по улицам города и споем с минчанами их любимые песни.

– Вы можете напеть свою любимую песню, показать любимую песню. Хотите?

– «Моя невеста, ты моя невеста, мне интересно, это наяву или сон...»

– «Я календарь переверну, и снова третье сентября...»

– «На фото я твое взгляну, и снова третье сентября...»

– Прекрасно же поете.

– Не сильно мне это нравится, если честно.

– Но песня-то классная.