Опрос: поем с минчанами любимые песни

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинаем только с позитива. Поэтому пройдемся по улицам города и споем с минчанами их любимые песни.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинаем только с позитива. Поэтому пройдемся по улицам города и споем с минчанами их любимые песни.
– Вы можете напеть свою любимую песню, показать любимую песню. Хотите?
– «Моя невеста, ты моя невеста, мне интересно, это наяву или сон...»
– «Я календарь переверну, и снова третье сентября...»
– «На фото я твое взгляну, и снова третье сентября...»
– Прекрасно же поете.
– Не сильно мне это нравится, если честно.
– Но песня-то классная.
– «Фантазер, ты меня называла, фантазер...»
– Дальше текста не знаю.
– «А мы с тобой не пара...»
Подробнее в видео.