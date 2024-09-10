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Опрос: поем с минчанами любимые песни

10 сентября 2024 13:33
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Опрос: поем с минчанами любимые песни-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинаем только с позитива. Поэтому пройдемся по улицам города и споем с минчанами их любимые песни.

Опрос: поем с минчанами любимые песни-3

– Вы можете напеть свою любимую песню, показать любимую песню. Хотите?
– «Моя невеста, ты моя невеста, мне интересно, это наяву или сон...»

Опрос: поем с минчанами любимые песни-5

– «Я календарь переверну, и снова третье сентября...»
– «На фото я твое взгляну, и снова третье сентября...»
– Прекрасно же поете.
– Не сильно мне это нравится, если честно.
– Но песня-то классная.

Опрос: поем с минчанами любимые песни-7

– «Фантазер, ты меня называла, фантазер...»
– Дальше текста не знаю.
– «А мы с тобой не пара...»

Подробнее в видео.

# Опрос # Алина Трус

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