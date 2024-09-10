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Более 50 арт-объектов этого художника украшают Беларусь. Поговорили с Владимиром Каноником о творчестве

10 сентября 2024 11:23
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Более 50 арт-объектов этого художника украшают Беларусь. Поговорили с Владимиром Каноником о творчестве-2

Пегас из Слуцка, лесной гном с солигорской пропиской, очаровательный Кот Леопольд из Нарочанского края. Более 50 удивительных арт-объектов Владимира Каноника поселились во всех уголках Синеокой. Каждый из вас хотя бы раз видел работы талантливого мастера, пора познакомиться с художником лично. 

Владимир Петрович – выпускник Минского художественного училища имени Глебова. А еще отменный специалист по книжной графике и талантливый скульптор. Его творения – шедевры. Сказочные фигуры мужчина создает из металла.

Свой первый проект не забудет никогда: стильный ретроавтомобиль украшает улицу Шаранговича в Фаниполе, называют алого красавца «Жигуль».

Более 50 арт-объектов этого художника украшают Беларусь. Поговорили с Владимиром Каноником о творчестве-4

Владимир Каноник, художник по металлу:
Весной мы его монтировали, еще снег лежал, в мастерской он у меня не влез, мы делали его из двух этажей, приходилось по частям его монтировать. Приезжают с семьями, с детками посмотреть на этого гиганта. Тут хотелось сработать на контрасте, и вот цветовая гамма именно ярко-красная.

Подробности в видео

# Художник # Вероника Макаревич

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