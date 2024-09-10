Столица вишни и сгущёнки! Чем ещё славится город Глубокое?

Колесница в прошлое. Лучшего гида, чем историко-этнографический музей, не найти. Что ни зал – отдельная глава в биографии города. В 2024 году у Глубокого юбилей – 610 лет с момента первого упоминания в летописи. На диорамах застыли старинные улочки, где можно почувствовать эпоху и пощеголять по брусчатке. Расцвет местечка начался при старосте дисненском и воеводе мстиславском Иосифе Львовиче Корсаке. Благодаря предприимчивому магнату появились главные храмы.

Александр Хайновский, старший научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея:

Два наших великолепных храма, которые и по нынешний день украшают город Глубокое, являются его достопримечательностью. Они были возведены еще в середине XVII века. Многие туристы едут, чтобы восхититься красотой этих святынь. В Глубоком с давних времен селились и жили евреи, которые занимались торговлей, наличие базарной и рыночной площади – это был обязательный атрибут любого местечка. Доказательством тому – глубокские клады. Наверное, один из старейших кладов в Беларуси датируется примерно 1000-летней давностью, клад серебряных арабских монет. И совсем недавно в 2017 году во время проведения работ по благоустройству Глубокого ковш экскаватора наткнулся на чугунный горшочек, который он раздавил, из него посыпались монеты Российской империи, монеты Польши 20-30 годов. Большинство из них – серебряные монеты.