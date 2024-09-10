Первые опытные образцы самолётов «Освей» произведут в Барановичах

Первые образцы самолета Союзного государства должны сойти с конвейера в 2026-2027 годах. Проект закона о ратификации межправсоглашения Беларуси и России о разработке и организации серийного производства воздушного судна «Освей» рассмотрели на расширенном заседании Постоянной комиссии по нацбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Вячеслав Россолай, после того как опытные образцы увидят свет, пройдут их испытания. Разработкой и созданием летательных аппаратов займутся на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах. Под проект выделят дополнительные площади. «Освей» – это 19-местный турбовинтовой легкомоторный самолет, сочетающий высокую производительность и экономичность при перевозке пассажиров и грузов на малые и средние расстояния.

Вячеслав Россолай, заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета: При решении вопроса по созданию совместного самолета у нас основная задача – получить компетенции, наработки и возможности действительно самостоятельного конструирования авиационной техники.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все, что касается продвижения этого проекта. После его реализации это будет огромнейший еще раз шаг с целью расширения наших производств, в том числе на основе которых будет осуществляться этот проект. Это еще раз поставит и подтвердит, что Республика Беларусь – это государство, которое становится в уровень с ведущими странами по реализации огромнейших таких глобальных стратегических проектов.

Отличительными особенностями белорусско-российских летательных аппаратов должны стать надежность и безопасность в эксплуатации, в том числе в экстремальных климатических условиях. Серийное производство легкомоторных самолетов заложит основы для формирования авиастроительной отрасли Беларуси, позволит получить доступ к технологиям российских производителей, повысит экспортный потенциал наших предприятий. Уже 17 сентября законопроект о ратификации межправсоглашения о разработке и организации серийного производства самолета рассмотрят на заседании Палаты представителей.