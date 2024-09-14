Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?

Алина Трус , корреспондент:

«Новое утро» – новый день, который можно начать с прогулки по прекрасному Минску. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, какие места в городе их привлекают больше всего.

Моя самая любимая локация – это набережная Минска. То есть вот эта часть – это моя самая любимая. Янки Купала парк, то есть очень его люблю. Ну, вообще центр – это, наверное, самая моя любимая локация.

И Шабаны, и Серебрянка, и проспект бывший Ленинский, и сталинки.

Зоопарк в Чижовке. Была масса впечатлений у ребенка.

Вот эти дорожки, улочки, природа. Ну, в общем, вот это место мне очень нравится.

Я очень люблю Минск. Очень красивый город. Мне нравятся Дрозды очень, потому что у меня собака.

Большие детские площадки и аттракционы.