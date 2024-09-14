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Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?

14 сентября 2024 12:45
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Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?-1

Алина Трус , корреспондент:
«Новое утро» – новый день, который можно начать с прогулки по прекрасному Минску. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, какие места в городе их привлекают больше всего.

Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?-3

Моя самая любимая локация – это набережная Минска. То есть вот эта часть – это моя самая любимая. Янки Купала парк, то есть очень его люблю. Ну, вообще центр – это, наверное, самая моя любимая локация.

Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?-5

И Шабаны, и Серебрянка, и проспект бывший Ленинский, и сталинки.

Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?-7

Зоопарк в Чижовке. Была масса впечатлений у ребенка.

Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?-9

Вот эти дорожки, улочки, природа. Ну, в общем, вот это место мне очень нравится.

Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?-11

Я очень люблю Минск. Очень красивый город. Мне нравятся Дрозды очень, потому что у меня собака.

Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?-13

Большие детские площадки и аттракционы.

Опрос: какие локации столицы привлекают минчан больше всего?-15

Парк Горького. Мне вообще Минск нравится. Я здесь родилась, поэтому мне нравится.

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