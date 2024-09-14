Концерт, праздничные гулянья и даже рыцарский турнир! Что ещё подготовили в Минске ко Дню города?

В День города праздничные гулянья пройдут в каждом уголке столицы. Скучно точно не будет. А вот где именно можно попеть, потанцевать, сразиться в рыцарском поединке, расскажет наша гостья. Встречайте, в студии «Нового утра» Екатерина Петровна Лучина, начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета. Александр Стасевич, ведущий:

Сегодня 14 число, сегодня проведут главное празднование ко Дню города. Скажите, с чего у нас стартует вообще мероприятие? Какое мероприятие откроет?

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета:

Ну, все знают, что ежегодно во вторую субботу сентября город Минск отмечает такое прекрасное событие, как День города. И традиционно праздничные мероприятия начнутся с возложения у обелиска «Минск – город-герой». В 10 часов утра соберутся актив и общественность города Минска и возложат цветы к обелиску «Минск – город-герой». Затем гулянья пройдут в центральной части города и в районах нашей столицы.