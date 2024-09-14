Концерт, праздничные гулянья и даже рыцарский турнир! Что ещё подготовили в Минске ко Дню города?
В День города праздничные гулянья пройдут в каждом уголке столицы. Скучно точно не будет. А вот где именно можно попеть, потанцевать, сразиться в рыцарском поединке, расскажет наша гостья. Встречайте, в студии «Нового утра» Екатерина Петровна Лучина, начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета.
Александр Стасевич, ведущий:
Сегодня 14 число, сегодня проведут главное празднование ко Дню города. Скажите, с чего у нас стартует вообще мероприятие? Какое мероприятие откроет?
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета:
Ну, все знают, что ежегодно во вторую субботу сентября город Минск отмечает такое прекрасное событие, как День города. И традиционно праздничные мероприятия начнутся с возложения у обелиска «Минск – город-герой». В 10 часов утра соберутся актив и общественность города Минска и возложат цветы к обелиску «Минск – город-герой». Затем гулянья пройдут в центральной части города и в районах нашей столицы.
Юлия Самусенко, ведущая:
Традиционно на перекрестке проспектов Победителей и Машерова развернется «Мінск старажытны». Расскажите немножечко об этой локации.
Екатерина Лучина:
Этот фестиваль мы проводим уже очень давно, с 2014 года, этот год не стал исключением, так как мы видим, что он полюбился жителям и гостям нашей столицы. Поэтому в этом году мы тоже организовываем данный фестиваль.
Начнет работу площадка в 10:30, где развернутся и рыцарские турниры. Там огромное количество локаций будет, и жители смогут узнать историю нашего города, начиная от XIII века и заканчивая периодом Великой Отечественной войны. Поэтому все будет очень ярко, насыщенно, театрализовано, поэтому приглашаем всех на данную площадку.
Подробности в видео.